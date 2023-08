Im Sommer 2012 schüttelte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die Hand ihres österreichischen Gegenübers Werner Faymann in Wien. Elf Jahre später steht nun der nächste offizielle Arbeitsbesuch eines deutschen Kanzlers an. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt heute Amtskollegen Olaf Scholz (SPD) in der Festspielstadt Salzburg.