Um Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zum Finanzausgleich zu bringen, geht der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Landeshautmann Peter Kaiser, ungewöhnliche Wege. Für den 18. September hat Kaiser seine Amtskollegen zu einer außerordentlichen Sitzung geladen, das Treffen soll allerdings nicht, wie es den Ritualen entspricht, im Heimatbundesland des amtierenden Vorsitzenden, in Kärnten, sondern in Wien, wo der Kanzler, der Finanz- und der Gesundheitsminister arbeiten, stattfinden. „Die Zeit drängt“, begründen Kaiser und Finanzlandesrätin Gaby Schaunig diesen Vorstoß im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Wir brauchen einen neuen budgetären Verteilungsschlüssel. Die Länder können nicht länger in Vorleistung treten.“ Mit der Verlagerung der Sitzung nach Wien fällt die weite An- und Rückreise als Ausrede weg.

Länder pochen auf neuen Verteidungschlüssel

Bisher gehen 68 Prozent der Einnahmen an den Bund, 20 Prozent an die Länder, 12 Prozent an die Gemeinden. Künftig sollen die Länder knapp 25 Prozent, die Gemeinden knapp 15 Prozent, der Bund nur noch 60 Prozent erhalten. „Es geht nicht darum, dass die Länder mehr Geld wollen“, so Kaiser. „Es geht darum, dass wir die Gesundheitsversorgung der Menschen sicherstellen wollten.“ Kaiser verweist auf eine "unverdächtige Wifo-Studie", die den budgetären Mehrbedarf der Länder wegen der Steigerungen im Gesundheits- und Pflegebereich klar ausweist. Der Kärntner Landeshauptmann macht einmal mehr deutlich, dass auch die Länder die "Notwendigkeit von Reformen" sehen.

"Auch Länder sind bei Bankomat zeichnungsberechtigt"

Zum Sager von Gesundheitsminister Johannes Rauch, der Bund sei „kein Bankomat, wo sich die Länder alle fünf Jahre Geld holen können“, meint die Kärntner Finanzreferentin Schaunig: „Es sind auch die Länder zeichnungsberechtigt, nicht nur der Bund.“ Wegen der Kostenverschiebungen im Gesundheitsbereich in den letzten Jahrzehnten dränge die Zeit. "Wir schaffen es nicht mehr. Wenn es keine Einigung gibt, kommt es zu einer Fortschreibung der untauglichen Situation."