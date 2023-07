Einmal im Jahr lädt die Bundesregierung innenpolitische Journalisten zu einem zwanglosen Mittagessen ein. Meistens findet dies im Rahmen einer Regierungsklausur oder eines Sommerministerrats statt, der im Regelfall außerhalb von Wien über die Bühne geht, vor allem aber für nette Fotos sorgt, die erahnen lassen, wie es um den Koalitionsfrieden bestellt ist.

Im heurigen Jahr fiel die Exkursion in die „Provinz“ ins Wasser. Angesichts der Teuerung sollten keine Bilder von einem Ausflug die Runde machen. So blieb man im Kanzleramt, in den ehrwürdigen Räumlichkeiten waren Stehtische für die mittägige Zusammenkunft gedeckt. Im Vorfeld der Einladung wurde vor allem über eine Frage spekuliert: Wird Schnitzel serviert? Und wenn ja, greifen auch die Grünen zum Schnitzel?

Kulturkampf ums Schnitzel

Wie bei jedem Stehempfang wurden in erster Linie kleine Häppchen aufgetischt. Statt Wienerschnitzel gab es Schnitzel im Glas. Und der – von manchen Journalisten herbeigesehnte – Eklat blieb aus. Sowohl Vizekanzler Werner Kogler als auch die grünen Minister Leonore Gewessler, Johannes Rauch, Alma Zadic als auch Klubobfrau Sigrid Maurer gönnten sich ein Schnitzel. Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte in den letzten Tagen den Kulturkampf um die österreichische Nationalspeise neu belebt: „Und genauso ist es okay, wenn jemand sich dazu entschließt, vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen.“

Spannender als die Speisekarte war eine andere Frage. Solche informellen Zusammenkünfte geben immer auch Einblick in den inneren Aggregatzustand der Regierung. Noch gut in Erinnerung sind diverse großkoalitionäre Treffen, wo die ÖVP- wie auch die SPÖ-Minister an getrennten Tischen saßen – nicht aus innerster Überzeugung, sondern weil man sich abseits vom Beruflichen lieber aus dem Weg ging. Nicht so bei Türkis-Grün: Der Vizekanzler plauderte mit ÖVP-Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler, ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek gesellte sich zum Stehtisch des Grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch. Die Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer sind ohnehin ein Herz und eine Seele.