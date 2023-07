1 Worum geht es bei dem neuen EU- Abkommen mit Tunesien genau?

Am Sonntag setzten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Regierungschefs von Italien und den Niederlanden sowie Tunesiens Präsident Kais Saied ihre Unterschrift unter eine Absichtserklärung, die eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem nordafrikanischen Land und der Europäischen Union in Sachen Migration garantieren soll. Die Idee: Tunesien soll aktiv gegen Schlepper und jene vorgehen, die in Booten zur illegalen Überfahrt Richtung Europa aufbrechen.