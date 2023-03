Eine Giraffe als SPÖ-Chefin? Neue Woche, neue kuriose Meldungen zur SPÖ-Causa. Das Chaos um den SPÖ-Parteivorsitz will einfach nicht abreißen. Nun wurde bekannt, dass sich unter den Bewerbern auch eine Giraffe befindet. Der "Krone"-Journalist Michael Pommer hatte aus Jux eine Bewerbung für Camelo Pardalis eingereicht, eine Giraffe aus dem Tiergarten Schönbrunn.

Darauf angesprochen, sagte SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch gestern Abend in der "ZiB 2", dass die Giraffe über Adresse und Email-Adresse verfüge. Derzeit sei man dabei, die Voraussetzungen der Bewerbenden, aber auch Fake-Bewerbungen zu überprüfen.

Zur Giraffe meldete sich übrigens auch Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz auf Twitter zu Wort. Er hatte zuvor (nicht ganz ernst gemeint) angekündigt, seine Katze Chou-Chou als SPÖ-Mitglied anzumelden, damit diese für den Vorsitz kandidiert. Sein eigener Mitgliedsantrag wurde abgewiesen (er hätte sich für eine Mitgliedschaft von seiner rechtspopulistischen Vergangenheit distanzieren müssen).

Wie eine Twitter-Nutzerin feststellt, fällt es aktuell ob der täglich neuen Meldungen zur SPÖ schwer den Überblick zu behalten:

Für alle, die sich nicht mehr so recht auskennen, hier also ein kleiner Recap: Begonnen hat alles damit, dass Hans Peter Doskozil, burgenländischer Landeshauptmann, seine Bewerbung für den SPÖ-Vorsitz bekannt gegeben hat, was die aktuelle Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ordentlich in Bedrängnis bringt. Aber nicht nur Doskozil will Rendi-Wagner vom Thron stoßen, insgesamt kandidieren mittlerweile 73 Personen für den SPÖ-Vorsitz. Wie bereits erwähnt, scheint sich darunter jedoch auch die ein oder andere Jux-Bewerbung verirrt zu haben.

Aber nicht nur tierische SPÖ-Mitglieder beschäftigen die heimische Twitter-Gemeinde. Nachdem SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch gestern Abend in der "ZiB 2" davon sprach, dass die Mitgliederbefragung am 28. April nur ein "Stimmungsbild" wiedergebe, gehen auf Twitter die Wogen hoch.

Im Rennen um den SPÖ-Vorsitz bleibt es also turbulent. Ab 24. April dürfen alle Mitglieder, die bis 24. März 23:59 Uhr Parteimitglied geworden sind, über die Parteispitze abstimmen. Beendet wird die Befragung am 10. Mai. Am 3. Juni wird der Parteivorsitz bei einem Sonderparteitag dann formal gewählt. Alles, was man zur SPÖ-Mitgliederbefragung wissen muss, findet man auch hier zusammengefasst.