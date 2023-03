Wer hätte gedacht, dass es in Zeiten von E-Mail, Direct Messages und Co ausgerechnet ein Brief sein würde, der die Wogen innerhalb der SPÖ hoch gehen lässt?! Per Brief hat sich Hans Peter Doskozil - aktuell (noch?) burgenländischer Landeshauptmann - gestern für den Vorsitz der Bundes-SPÖ beworben. Damit heißt es jetzt also auch offiziell: Doskozil versus Rendi-Wagner.

Und wie das so oft ist: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, in diesem Fall die Austro-Twitter-Community. Dort wird die Causa nämlich indes heftig diskutiert - und zwar in typisch österreichischer Manier in Form zynischer Kommentare und Memes.

Dass sich innerhalb der SPÖ längst zwei Lager gebildet haben, ist auch an der heimischen Twitter-Community nicht spurlos vorbei gegangen:

Auch Stermann und Grissemann nahmen sich des Themas gestern Abend bei "Willkommen Österreich" an:

Wie es in der Causa weitergeht? Das soll heute ab 13 Uhr im Präsidium sowie im Vorstand entschieden werden. Ob es, wie von dieser Twitter-Nutzerin angeregt, einen Livestream geben wird, sei dahingestellt.

Wer letzten Endes SPÖ-Bundesvorsitzende oder -vorsitzender wird - Kollege Georg Renner appelliert: "Rote, entscheidet euch!" Zum ganzen Kommentar geht es hier entlang.