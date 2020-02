Facebook

Susanne Schaefer-Wiery, Bezirksvorsteherin von Margareten, tritt aus der SPÖ aus © BV5

Per Einschreiben teilte sie es gestern der Landespartei mit, ihre Kollegen im Bezirk erfuhren es von Journalisten: Susanne Schäfer-Wiery, seit sieben Jahren Bezirksvorsteherin im Margareten, tritt aus der SPÖ aus. Als Grund nannte sie am Dienstag die „ideologische Spaltung der Partei“ und einen inakzeptablen Umgangston in der Bezirkspartei.

Ihr Timing ist nicht zufällig: Heute kommen rund 150 Delegierte der Margaretener SPÖ zur Bezirkskonferenz zusammen, um über den Wahlvorschlag für die Bezirks- und Regionalwahlliste abzustimmen. Schäfer-Wierys Name findet sich nicht auf der Liste. „Sie wurde nicht vorgeschlagen, und hat sich auch selbst nicht vorgeschlagen“, sagt Stephan Auer-Stüger, Landtagsabgeordneter und Chef der Bezirkspartei.

Der Bruch hatte sich im Vorfeld abgezeichnet. Schon vor einem Jahr bekam Schäfer-Wiery auf der Bezirkskonferenz von nicht einmal der Hälfte aller Delegierten Zuspruch. Im Juli erzählte sie der Kleinen Zeitung von massiven Spannungen innerhalb der Wiener SPÖ und liebäugelte damit, bei der Wien-Wahl mit einer eigenen Liste anzutreten. „Das wäre verlockend“, sagt sie jetzt, „aber es braucht viel Zeit und Ressourcen. Und ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, meine Funktion als Bezirksvorsteherin gut zu erfüllen.“ Sie schließt auch aus, für eine andere Partei zu kandidieren.

Dass Schäfer-Wiery aus persönlichen oder ideologischen Gründen nicht mehr als Bezirksvorsteherin aufgestellt wurde, weist Stephan Auer-Stüger entschieden zurück: „Es war Zeit für einen Generationenwechsel.“ Für die SPÖ wird in Margareten die 35-jährige Silvia Jankovic als Bezirksvorsteherin ins Rennen gehen. Auch in Penzing, auf der Wieden und am Alsergrund lösten in den letzten zwei Jahren junge Frauen ihre Vorgänger als Bezirksvorsteher ab. Silvia Jankovic hätte das Amt wohl auch gerne während der Legislaturperiode übernommen. Doch das geht nur mit persönlicher Zustimmung der amtierenden Bezirksvorsteherin.

Ob Silvia Jankovic nach der Wahl tatsächlich Bezirksvorsteherin wird, hängt natürlich vom Wahlergebnis ab. Margareten ist traditionell ein roter Bezirk, bei der letzten Wien-Wahl erreichte die SPÖ 39 Prozent. Das Ergebnis der Nationalratswahl letzten September zeichnete aber ein anderes Bild. Da erreichten die Grünen mehr als 30 Prozent, die SPÖ stürzte um 12 Prozentpunkte ab.