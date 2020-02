"Lügen und Verleumdungen"SPÖ-Bezirksvorsteherin tritt aus der Partei aus

Facebook

Susanne Schaefer-Wiery, Bezirksvorsteherin von Margareten, tritt aus der SPÖ aus © BV5

Per Einschreiben teilte sie es gestern der Landespartei mit, ihre Kollegen im Bezirk erfuhren es von Journalisten: Susanne Schäfer-Wiery, seit sieben Jahren Bezirksvorsteherin im Margareten, tritt aus der SPÖ aus. Als Grund nannte sie am Dienstag die „ideologische Spaltung der Partei“ und einen inakzeptablen Umgangston in der Bezirkspartei.