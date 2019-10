Arik Brauer im Interview"Ich bin ein beruflicher Wunschdenker"

Facebook

Arik Brauer © APA/ROBERT JAEGER

Herr Brauer, Sie bekommen morgen den Fritz-Csoklich-Demokratiepreis für Ihre Reden im Gedenkjahr 2018. Ein gefährdetes Pflänzchen“ haben Sie die Demokratie genannt. Wieso?

Arik Brauer: Die Demokratie ist immer gefährdet, und das kann auch gar nicht anders sein, denn es gibt kein Vorbild für Demokratie. Der Mensch hat sie erfunden, ja erfinden müssen, weil er die in der Natur selbstverständliche, arterhaltende Eigenschaft des Egoismus überwinden muss. Weil wir aus der Natur ausgetreten sind aufgrund der Technik und der Wissenschaft.



Was gefährdet die Demokratie?

Der uns angeborene Egoismus und der uns angeborene Wille zur Macht, der wahrscheinlich auf Angst beruht, und auch die Eitelkeit, die ein Teil unseres Wesens ist. Das spricht alles für eine Diktatur. Wir haben in unserer geschichtlichen Vergangenheit nur Diktaturen gehabt, denn auch die Griechen, die das Wort erfunden haben, haben ja Sklaven gehabt.



Was stärkt die Demokratie?

Die Demokratie stärkt, dass manchen Menschen vollkommen klar ist: Wenn es uns nicht gelingt, eine Weltdemokratie durchzusetzen, dann werden wir auf dieser Erdkugel nicht mehr zufrieden leben können.



Sind Sie diesbezüglich optimistisch oder pessimistisch?

Ich bin ein beruflicher Wunschdenker und glaube, wenn wir damit fertig werden können, dann werden wir auch fertig damit. Die Demokratie ist viel mächtiger, als sie in meiner Kindheit war.



Inwiefern?

In ganz Europa gab es damals eine Diktatur neben der anderen. Demokratie ist nichts Absolutes, sondern etwas Relatives. Eine wirklich vollkommene Demokratie mit einer paradiesischen Gerechtigkeit wird es wahrscheinlich nie geben, aber relative Gerechtigkeit ist in einem Teil der Welt durchgesetzt.