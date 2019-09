Wahlquiz zu Bildung Die Antworten der ÖVP

Facebook

Hier geht es zu den Begründungen der FPÖ. Beide Parteien haben die gleichen Positionen. Bei den Begründungen dieser Positionen gibt es eventuell jedoch Unterschiede.

Hier finden Sie die Position der ÖVP mit Begründung:

Forderung: Förderung von Integration statt Selektion

Position: Dafür

Begründung: Unser Ziel ist, dass Schüler möglichst gut in den Regelunterricht integriert sind. Dafür ist es in manchen Fällen notwendig, über eine gewisse Zeit individuelle Angebote wie Deutschförderklassen für die speziellen Bedürfnisse mancher Schüler in Anspruch zu nehmen.



Forderung: Reduktion der sozialen Unterschiede im Bildungsergebnis durch eine geringere Ausdifferenzierung des Schulsystems und mehr Gesamtschulen.

Position: Dagegen

Begründung: Wir stehen für Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit. Um auf die individuellen Stärken und Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen, braucht es ein differenziertes Schulsystem und ein vielfältiges Angebot an Schulformen. Auch der internationale Vergleich zeigt den Erfolg des differenzierten Schulsystems.



Forderung: Ausbau und Bestandssicherung der Ausbildung bis 18

Position: Dafür

Begründung: Eine Ausbildungspflicht ist eine wichtige Unterstützung für unsere Kinder und Jugendlichen. Damit junge Menschen ein erfolgreiches Leben führen können, müssen wir sicherstellen, dass niemand die Schule verlässt, ohne über Kernkompetenzen in Rechnen, Schreiben und Lesen zu verfügen.

Forderung: Verteilung der Schulfinanzierung abhängig von der Herausforderung am Standort

Position: Dafür

Begründung: Schulen mit großen Herausforderungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen mehr Ressourcen erhalten.



Forderung: Förderung des kritischen und vernetzten Denkens anstelle von Auswendiglernen

Position: Dafür

Begründung: Wenngleich beide Methoden ihre Berechtigung haben, wollen wir vernetztes Denken in der Schule fördern. Durch die Lehrplanreform im Zusammenhang mit dem Pädagogik-Paket wird verstärkt auf den Erwerb von Kompetenzen geachtet.



Forderung: Weitgehende Reduktion des Schulfachunterrichts im 50-Minuten-Takt zugunsten eines integrierten Projektunterrichts

Position: Vielleicht

Begründung: Hier handelt es sich um eine Frage, die weitestgehend im Rahmen der Schulautonomie durch die einzelnen Lehrpersonen zu beantworten ist. Diese können die Bedürfnisse direkt am Schulstandort am besten einschätzen und entsprechende Schlüsse ziehen.