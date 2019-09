Wahlcheck zu Klimapolitik Ressourcensteuer, öffentlicher Nahverkehr, Stadtbegrünung: Das sagen die Parteien

Begründung: Die Steuern und Abgaben in Österreich sind bereits sehr hoch. Wir wollen die Menschen daher entlasten statt sie mit neuen Steuern und Abgaben weiter zu belasten. Wir setzen beim Umwelt- und Klimaschutz auf Innovation und positive steuerliche Anreize.

Begründung: Für Klima und Umwelt sowie für die Lebensqualität der Menschen ist ein Ausbau von Grünflächen vor allem in Städten wichtig. Die konkreten Entscheidungen hierzu sind auf kommunaler Ebene zu treffen. Abgesehen davon muss die fortschreitende Bodenversiegelung im Rahmen eines bundesweiten Flächenwidmungsplanes eingeschränkt werden.

Forderung: Radikale Begrünung – als Hitzeschutz durch Bäume und Grünflächen in Städten und Dörfern

Begründung: Wir wollen alternative Finanzierungsinstrumente und Bürgerbeteiligungen ausbauen. Daher haben wir eine „Energiewende-Anleihe“ für Erneuerbare-Energie- und Effizienz-Projekte bereits zu einem der Leuchtturmprojekte in der Klima- und Energiestrategie der letzten Regierung gemacht.

Begründung: Die Steuern und Abgaben in Österreich sind bereits sehr hoch. Wir wollen die Menschen daher entlasten statt sie mit neuen Steuern und Abgaben weiter zu belasten. Zusätzliche nationale CO2-Steuern halten wir zudem auch deshalb nicht für zielführend, weil sie speziell die Menschen im ländlichen Raum und sozial Schwächere belasten, die auf ihr Auto angewiesen sind. Für einen Innovationsfonds dotiert nur aus dem Emissionshandel sind wir gesprächsbereit.

Begründung: Wir wollen eines der ersten Länder Europas sein, in dem die Energieversorgung im Wohnraum großteils mit erneuerbarer Energie erfolgt. Hierfür braucht es u.a. eine noch leistungsfähigere Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie etwa Solarenergie. Der Staat muss hier die richtigen Anreize setzen, wie steuerliche Erleichterungen bei der Gebäudesanierung und der Nutzung von Eigenstrom, z.B. aus Solarpanelen.

Begründung: Der öffentliche Verkehr ist Bestandteil einer zukunftsfähigen Lösung für die Mobilität in Österreich und für die Belebung des ländlichen Raumes. Vor allem die klimafreundlichen Fortbewegungsmittel spielen eine wichtige Rolle. Dabei müssen wir Flexibilität zulassen und neue Formen des öffentlichen Verkehrs eine Chance geben. Mancherorts werden zum Beispiel On-Demand-Lösungen wie beispielsweise Dorftaxis besser sein als starre Fahrpläne und leere Großraumbusse.

Begründung: Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, insbesondere im ländlichen Raum, hat für uns Priorität. Denn wenn in vielen Regionen des Landes kein ausreichendes Angebot an Verkehrsmitteln zur Verfügung steht, hilft auch ein günstiges Ticketangebot nicht viel.

Begründung: Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich die Öffis nutzen können, daher wollen wir in deren Ausbau investieren: So sollen etwa die Mittel aus der flächendeckenden LKW-Maut dafür verwendet werden; auch ein Nahverkehrspaket für Gemeinden haben wir zu diesem Zweck geschnürt.

Begründung: Ja Begrünung sorgt für Kühle und Feuchtigkeit. Bäume an Gewässern sind besonders wertvoll.

Begründung: Grundsätzlich gute Idee, in Zeiten der Nullzinspolitik aber nicht unbedingt notwendig.

Begründung: Ja, außer: CO2-Steuer soll als Klimabonus an Haushalte zurückfließen. So funktioniert sozial gerechte Klimapolitik.

Forderung: Ein-Euro pro Tag Mobilitätsticket für die Region und das Bundesland

Position: Dafür

Begründung: Überall um 1 Euro pro Tag im Bundesland, um 2 Euro über die Landesgrenze und um 3 Euro – also um genau 1.095 Euro im Jahr – bundesweit mit den Öffis unterwegs sein, das ist unser langjähriger Vorschlag. Für die Mobilitätswende braucht es ein einfaches, österreichweites und leistbares Ticketsystem. Die günstigen Jugendtickets sollen um ein entsprechendes bundesweites Studierendenticket ergänzt werden.





Forderung: Flächendeckender Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Position: Dafür

Begründung: Um die grüne europäische Mobilität zu fördern, wollen wir, dass Europa auf der Schiene zusammenwächst. Wir wollen den Bahnverkehr einfacher, schneller, kostengünstiger gestalten und setzen uns für die Wiederaufnahme Europäischer Nachtzugverbindungen zwischen allen Metropolen und einen funktionierenden Pendelverkehr in Grenzregionen ein. Stadt und Region besser vernetzen durch dichtere Takte, bessere Verbindung. Das Ziel ist ein durchgängiger Halbstunden-Takt auf Nebenstrecken, zumindest in der Hauptverkehrszeit oder in Kombination mit Buslinien und alternativen Angeboten.





Forderung: Solare Energie bei allen Neubauten

Position: Dafür

Begründung: Baustandards in Neubau und Sanierung sollen sich daher laufend an den besten verfügbaren technischen Standard im niedrigsten Energiebereich anpassen. Dafür braucht es bundeseinheitliche Mindeststandards in der Bauordnung. Bei Neubauten oder bei Heizungssanierungen sollen nur noch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energie eingebaut werden, d.h. keine Öl- und Gasheizungen im Neubau.





Forderung: Energetische Krisenvorsorge durch energieautonome öffentliche Gebäude

Position: Dafür

Begründung: Die Grünen treten für eine Förderung von Technologien eine, die den Ressourcenverbrauch reduzieren. Ein Programm zur Schaffung klimaneutraler öffentlicher Gebäude ist Teil dieser Überlegungen.





Forderung: Innovations-Fonds dotiert aus EU-Emissionshandel, CO2- und Ressourcensteuer

Position: Dafür

Begründung: Das Grüne Modell der CO2-Bepreisung mit Klimabonus für Haushalte sieht die Schaffung eines Innovationsfonds vor.





Forderung: Zukunfts-Anleihen zur Finanzierung der Klimaanpassung

Position: Dafür

Begründung: Kapitalmarktanlagen, die einen nachweislichen Effekt der Reduktion klimaschädlicher Emissionen nach sich ziehen, können etwa durch eine reduzierte KESt unterstützt werden. Und selbstverständlich treten wir für Klimaanleihen der Republik ein.





Forderung: Nachweis der Klimaeffekte bei allen genehmigungspflichtigen Investitionen

Position: Dafür

Begründung: Ein Klimacheck ist definitiv notwendig.





Forderung: Radikale Begrünung – als Hitzeschutz durch Bäume und Grünflächen in Städten und Dörfern

Position: Dafür

Begründung: Begrünung ist insbesondere in Städten angesichts der Folgen der menschengemachten Erderwärmung notwendig.





Forderung: Umfassende Ressourcensteuer – für fossile Energien, chemische Dünger und

Bodenversiegelung

Position: Dafür

Begründung: Die Grünen schlagen eine CO2-Bepreisung im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform vor. Klimafreundliches Verhalten muss billiger, klimaschädliches teurer werden.