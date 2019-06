Facebook

Wahl in Istanbul: "Hören von keinerlei Unstimmigkeiten", sagen Wahlbeobachter. © APA/AFP/GURCAN OZTURK

Keine besonderen Vorkommnisse melden Wahlbeobachter aus Istanbul. Dort muss heute die Bürgermeisterwahl wiederholt werden, nachdem die Wahlkommission (YSK) das Ergebnis wegen angeblicher Regelwidrigkeiten annullierte. Sie gab damit einem Antrag der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt, was international auf Kritik stieß.

Die heutige Wahl wird national wie international aufmerksam beobachtet. Vielen gilt sie als Test für den Zustand der Demokratie im Land. "Wir hören hier von keinerlei Unstimmigkeiten", meldet die deutsche Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp, die bereits mehrfach zur Wahlbeobachtung in der Türkei war. Sie habe diesmal keine Probleme gehabt, Wahllokale zu besuchen und mit Menschen zu sprechen. Sie sprach von einer "beachtlichen Wahlbeteiligung".

Renate Zikmund von der 14-köpfigen Beobachtermission des Europarates sagte, "alles in allem" sei die Wahl bisher geordnet verlaufen. Ihr Eindruck sei, dass die Chefs der Wahlkomitees das nötige Rüstzeug für ihre Arbeit hätten. "Organisatorisch ist alles aufgeboten worden, was man machen kann." Der Europarat mit Sitz in Straßburg wacht mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) über die Einhaltung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedsstaaten.

Der Kandidat der Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, hatte die erste Bürgermeisterwahl am 31. März überraschend und knapp gewonnen und damit den Kandidaten der Regierungspartei AKP, Binali Yildirim, geschlagen.