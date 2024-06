Eine gewisse Parallelität weisen die Biografien der beiden Grünen Spitzenpolitiker auf. Beide begannen ihre politische Karriere auf regionaler Ebene, Werner Kogler in der Steiermark, Robert Habeck in Schleswig-Holstein, wechselten in den Bund, übernahmen die Bundespartei (beide im Jahr 2018), ehe sie in Österreich (2020) und in Deutschland (2021) zum Vizekanzler aufstiegen. In beiden Ländern weht den Grün-Parteien ein scharfer Wind ins Gesicht, das Abschneiden bei der EU-Wahl war mittelprächtig.

Am Dienstag kommt es nach Informationen der Kleinen Zeitung zur nächsten Zusammenkunft der beiden Vizekanzler - diesmal in Berlin. Im Zentrum des Arbeitsgesprächs stehen, so eine Sprecherin des Vizekanzlers, gemeinsame Anliegen wie die grüne Transformation der Wirtschaft oder auch den Bodenschutz. Geplant sind auch eine Zusammenkunft mit dem grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sowie ein Treffen mit namhaften deutschen Klimawissenschaftler.

Krönender Abschluss der Berlin-Visite des Sportministers ist der Besuch des EM-Spiels Österreich gegen die Niederlande im Olmpiastadion, wo am 14, Juli das Finale der Euro über die Bühne geht.