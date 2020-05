Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Wiener Staatsoper konnte erst 1955 wieder eröffnet werden, bis dahin wich man in Volksoper und Theater an der Wien aus © ullstein bild / Ullstein Bild / picturedesk.com (ullstein bild)

Am 15. Jänner 1941 erklang im Kriegsgefangenenlager Görlitz, im östlichsten Zipfel des heutigen Deutschlands, erstmals das „Quartett für das Ende der Zeit“ von Olivier Messiaen. Kriegsgefangene spielten das Werk des in Görlitz internierten Komponisten für ihre Mithäftlinge und die deutschen Bewacher. Avantgardistische Musik, komponiert und aufgeführt unter unglaublichen Umständen. Noch viel drastischer ist das Beispiel der Männer- und Frauenorchester im Vernichtungslager Auschwitz, die nicht nur von Zynismus und dem pervertierten Verhältnis der Nazis zur Kunst zeugen. Sie waren für die Musikerinnen und Musiker vielleicht auch die letzte dünne Verbindung zu ihrem Mensch-Sein, die letzte Erinnerung an die Würde, die ihnen das System genommen hatte.