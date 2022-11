Sie alle haben einen herausfordernden Beruf, sie alle sind mit ganzem Herzen dabei. Jede und jeder konnte Pflegerinnen und Pfleger aus der Steiermark für den "Vita"-Award der Kleinen Zeitung nominieren. Jetzt geht es ans Abstimmen.

Der Award soll auf den Notstand in der Pflege aufmerksam machen, die Pflegekräfte kommen vor den Vorhang. Hier sind alle Nominierten im schnellen Überblick:

Bis zum 3. November kann man pro Kategorie online unter specials.kleinezeitung.at/vita-award/voting seine Stimme für eine Person abgeben. Die Pflegekraft mit den meisten Stimmen gewinnt. Die Siegerinnen und Sieger werden bei einer Veranstaltung Ende November bekannt gegeben und gefeiert. Sie bekommen einen Award in Form einer Skulptur, entworfen vom Grazer Künstler Klaus Mosettig. Sie stellt eine Bevölkerungspyramide aus Beton dar. Ein Goldstück in der Mitte fixiert das Werk. Es steht für die Pflege, die wiederum in unserer Gesellschaft alles zusammenhält.