Unzählige Überstunden, nervenzehrende Arbeit, zu wenig Gehalt, fordernde Tätigkeit: Bei all dem, was man so über den Beruf der Pflegekraft hört, denkt man da nicht daran, vielleicht doch umzusatteln? "Nein, gezweifelt habe ich noch nie", sagt Corina Baumann. Sie studiert Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Joanneum in Graz. Die 26-Jährige will aus voller Überzeugung Pflegerin werden. "Das ist ein sehr schöner und vielseitiger Beruf. Jeder, der sich dafür interessiert, soll es machen", sagt die Deutschlandsbergerin.

Wie es ist, in einem Krankenhaus zu arbeiten, hat sie schon vor dem Studium gewusst. Nach der Matura war sie fünf Jahre lang in der Verwaltung eines Spitals tätig. Dann wollte sie mehr und fing das Studium an der FH an. "Das Medizinische und die Arbeit mit Menschen haben mich schon immer interessiert." Baumann ist jetzt im fünften Semester des dreijährigen Bachelorstudiengangs. Sie und ihr Jahrgang – insgesamt 160 Studierende – haben schon einige Praktika hinter sich. "Da kriegen wir den Personalmangel voll mit, wir werden eingeteilt wie Vollzeitkräfte", schildert Baumann. Sie möchte später am liebsten in den stationären Bereich, also in ein Heim. Die Dankbarkeit von denen, die sie schon gepflegt hat, bedeutet ihr am meisten. "Du stehst den Menschen ja wirklich in Ausnahmesituationen bei."

"Mehr als nur 'mit alten Menschen arbeiten'"

Für die Zukunft wünscht sie sich diese Dankbarkeit und Wertschätzung von der ganzen Gesellschaft. Die Entlohnung müsse gerecht werden und das Image besser werden. "Für viele ist Pflege nur 'mit alten Menschen zusammenarbeiten', aber man hat so viele Möglichkeiten, vom Heim bis zum Krankenhaus", sagt Baumann.

Auf diese Vielfältigkeit will auch die "Vita", der Pflegeaward der Kleinen Zeitung, aufmerksam machen. Menschen, die in der Pflege Besonderes leisten, sollen dabei vor den Vorhang geholt und gefeiert werden. In sieben Kategorien kann jeder und jede derzeit Pflegerinnen und Pfleger nominieren (siehe Infokasten). Die Kategorien lauten: Expertin, Vorbild, Newcomer, Begleiterin, Quereinsteiger, Wiedereinsteigerin und Dream-Team.