Franz Lackner, Erzbischof von Salzburg, übernimmt das Amt von Kardinal Christoph Schönborn, der es nach 22 Jahren zurückgelegt hatte © APA/BARBARA GINDL

Von Montag bis Donnerstag hat die Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Mariazell stattgefunden, bei der Erzbischof Franz Lackner zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Erzbischof Lackner und sein Vorgänger an der Spitze der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, werden am Freitag, 19. Juni, um 10 Uhr, in Wien, im Rahmen einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen der Bischöfe informieren.