Höllengebirge Karabiner nicht zugeschraubt: Kletterer stürzt senkrecht in den Tod

Zu einem tödlichen Kletterunfall ist es am Donnerstag in Oberösterreich gekommen. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden stürzte gegen 13:20 in Kaisigen in der Gemeinde Steinbach am Attersee ab.