Zehn Autos in Tiefgarage mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag in Schwaz in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses mindestens zehn Autos beschädigt. Der Lack der Fahrzeuge wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, informierte die Polizei. An zwei der Wagen wurden zusätzlich die Kennzeichentafeln heruntergerissen. Der Schaden bewege sich im Bereich eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags, hieß es.

Nachdem einer der Autobesitzer Anzeige erstattet hatte, stellte die Polizei an Ort und Stelle fest, dass mehrere Pkw beschädigt worden waren. Die Täter müssen zwischen 14.30 und 15.30 Uhr am Werk gewesen sein, die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 059133-7250 entgegen.