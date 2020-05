Facebook

86-Jähriger in Krankenhaus verstorben © APA/ÖAMTC

Ein 86-Jähriger ist am Dienstag nach einem Badeunfall in See (Bezirk Landeck) im Krankenhaus Zams verstorben. Der Mann dürfte am 19. Mai im Uferbereich des "Badesee See" plötzlich, ohne jegliche Fremdeinwirkung, untergegangen sein.

Zuvor war er von Zeugen noch beim Längenschwimmen beobachtet worden. Nach Wiederbelebungsmaßnahmen wurde der 86-Jährige mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen.