© BMI

Am 23. Mai ist es um 00.15 Uhr zu einem unterstützenden Einsatz des Polizeihubschraubers „Libelle FLIR“ in Schwechat gekommen, gab die Polizei Wien jetzt bekannt. Während des Fluges zum Einsatzort wurde die Besatzung des Helikopters (Pilot, Co-Pilot und FLIR-Operator) um cirka 00.30 Uhr aus dem Gebiet Wien-Simmering erstmalig von einem grünen Laserpointer geblendet, wobei es zu einer Zerstreuung des Laser-Lichtes über die Cockpitscheibe in den Innenraum des Hubschraubers kam. Die Crew musste gezielte Ausweichmanöver setzen um eine direkte Blendung zu unterbinden.

Da es immer wieder zu erneuten Blendungen gekommen ist, brachen die Beamten den Zuflug nach Schwechat ab und verständigten die örtlich zuständigen Polizeibeamten.

Foto © BMI

Die Laserattacken konnten einem Balkon in einem Wohnbau in Wien-Simmering, Am Hofgartl, zugeordnet werden. Auf Grund der nachdrücklich geführten Ermittlungen in dem Wohngebiet (Zeugenbefragungen, Beobachtungen, Nachforschungen) ist es den Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering gelungen, einen 52-jährigen Mann (österreichischer Staatsbürger) auszuforschen. Nach anfänglichem Leugnen gab der Mann zu, den Polizeihubschrauber mehrfach geblendet zu haben. Er konnte keinen Grund für seine Tat nennen.

Der Mann wurde zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorfer Straße gebracht. Er wurde wegen der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt zur Anzeige gebracht. Es wurden keine Personen verletzt.