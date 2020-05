In einer Linkskurve kam der 51-Jährige im Salzkammergut zu Sturz, krachte seitlich gegen eine Leitschiene und blieb regungslos liegen. In Vorarlberg prallte ein Motorradfahrer gegen Bäume und verstarb.

Im Salzkammergut hat sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Motorradunfall ereignet, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Hallein fuhr mit seinem Motorrad auf der Pass Gschütt Straße im Gemeindegebiet von Gosau (Bezirk Gmunden) Richtung Hallstatt. Sein Stiefsohn begleitete ihn mit dessen Motorrad, vier weitere Familienmitglieder fuhren mit dem Pkw dahinter.

In einer leichten Linkskurve kam der 51-Jährige zu Sturz, prallte seitlich gegen eine Leitschiene und blieb regungslos liegen. Die Angehörigen begannen laut Polizei sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall jedoch so schwere Verletzungen, dass Gemeinde- und Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.

Motorradfahrer prallte in Vorarlberg gegen Bäume

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Rankweil in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) tödlich verunglückt. Der Mann war als Teil einer sechsköpfigen Motorradgruppe in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad und prallte gegen mehrere Bäume. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.