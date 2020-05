Facebook

© Astrid Gast - stock.adobe.com

Die Katze eines 34-Jährigen hat am Samstagabend in Schärding einen Brand auf dem Balkon ausgelöst. Das Tier sprang auf den angeheizten Elektrogrill, woraufhin der Griller in Flammen aufging.

Die Feuerwehr brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Der Mann, seine 32-jährige Lebensgefährtin und die drei Kinder konnten rechtzeitig die Wohnung verlassen und blieben ebenso wie die Katze unverletzt.