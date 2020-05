Kleine Zeitung +

Besuchsverbot Geburtsklinik über Ruhe erfreut

An der Geburtsklinik an der Uniklinik in Graz schätzt man das Besuchsverbot in der jetzigen Coronazeit - Müttern bleibt mehr Zeit für ihre Babys. Mehr als 430 Kinder wurden seit 13. Mai dort geboren.