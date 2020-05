"Muss euch abstechen"Mann drohte Mutter und Kleinkind in Wien

Verwirrter wurde am Bahnhof Praterstern festgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL

Ein offensichtlich verwirrter und den Drogenmilieu zuzurechnender Mann hat am Montagnachmittag am Bahnhof Praterstern in Wien-Leopoldstadt eine Frau und ihren erst zweijährigen Sohn mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich fragte der 46-Jährige die aus Serbien stammende Frau zunächst, woher sie komme.

Als sie ihm das sagte, meinte er: "Ich muss euch abstechen, sonst stecht ihr mich ab." Die Frau schaltete die Polizei ein, die den österreichischen Staatsbürger unweit des Tatortes festnahm. Sie gab an, dass er sie ohne ersichtlichen Grund angesprochen habe. Eine Waffe hatte der Mann nicht dabei.