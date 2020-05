34-Jähriger geriet in einen Abwind und stürzte rund 10 Meter ab.

© APA/FRANZ NEUMAYR

Ein 34 Jahre alter Tiroler ist am Sonntag mit seinem Paragleiter im Zillertal aus etwa 10 Meter Höhe abgestürzt. Nach Polizeiangaben flog er zwar danach noch mit starken Schmerzen zum Landeplatz in Mayrhofen, musste dort jedoch die Rettungskette in Gang setzen und wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Mann war gegen 12.00 Uhr mit seinem Paragleitschirm in Zellberg gestartet und wollte auf dem Oststartplatz Melchboden in Schwendberg zwischenlanden. Beim Landemanöver geriet der Schirm in einen Abwind, wodurch er absackte.