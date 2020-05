Die Frau kollidierte aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw.

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) schwer verletzt worden. Die Frau kollidierte aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Die 49-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Mödling wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.