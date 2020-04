Prozess in Wels Nach Messerattacke Mordversuch an Ex-Frau geleugnet

Facebook

© (c) APA/KERSTIN SCHELLER

Der Geschworenenprozess gegen einen 43-Jährigen, der seine Ex-Frau auf offener Straße in Gmunden mit einem Messer verletzt haben soll, hat am Mittwoch im Landesgericht Wels begonnen. Der Mann steht wegen Mordversuchs vor Gericht, er leugnet dies aber, sieht sich vielmehr als Opfer. Ein Urteil ist für den Abend geplant.

Um die Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit Covid-19 einhalten zu können, wurden für den Prozess die Zuschauersessel im Gerichtssaal aufeinandergestapelt und an die Rückwand geschoben. So konnten die Geschworenen an Tischen im Raum verteilt Platz nehmen, den Nasen-Mund-Schutz durften sie abnehmen. Der aus der U-Haft vorgeführte Angeklagte behielt ein Plexiglasvisier auf.

Am 2. Oktober gegen 9.00 Uhr soll der damals noch 42-Jährige im Stadtgebiet von Gmunden auf seine geschiedene Frau getroffen sein und sie mit einem Tapetenmesser attackiert haben. Sie erlitt schwere Stichverletzungen am Hals, Oberkörper und Oberarm. Nach dem Angriff stellte sich der Mann selbst der Polizei, bestritt aber in seiner Einvernahme die Tat. Vor Gericht erklärte sich der zuletzt arbeitslose Tischler, der 1992 aus Bosnien nach Oberösterreich gekommen war, für unschuldig, er sieht sich als Opfer.

Die 35-Jährige hatte ausgesagt, der Ex habe sie an jenem Tag abgepasst. Er zog Handschuhe an, zückte ein grünes Messer, packte sie an den Haaren und sagte: "Ich bringe dich jetzt um." Dann seien sie über eine Böschung gefallen. Als sie am Boden lag, habe er sich auf sie gesetzt, die Hände fixiert und zugestochen, bis er von einem Zeugen durch Schreie verjagt wurde. Nur deshalb habe die Frau überlebt, meinte die Staatsanwältin. Wenig später ließ sich der Verdächtige festnehmen. Motiv dürfte ein schwelender Obsorge-Streit um die Tochter und den Sohn gewesen sein, meinte sie.

Für die Staatsanwältin stand außer Streit, dass der Angeklagte den Vorsatz hatte, seine Ex zu töten. Warum sonst habe er nach der Tat bei der Polizeiinspektion angerufen und wörtlich gesagt: "Ich habe großen Blödsinn gemacht, ich habe meine Frau geschlachtet", fragte sie die Geschworenen.

Diese Aussage wiederum interpretierte der Verteidiger so, dass sein Mandant keinen Mord begehen wollte. Vielmehr habe er total verstört bei der Polizei angerufen und berichtet, dass etwas passiert sei, was von ihm nicht so gewollt gewesen wäre. Beide hätten auf einer Bank gesessen, um nochmals über die gemeinsamen Kinder zu reden, dann eskalierte die Situation. Aber er habe weder Handschuhe angezogen noch ein Messer aus seiner Tasche gezogen, sagte der Verteidiger. Als Beweis führte er an, dass der Angeklagte Schürfwunden an den Händen gehabt habe. Somit sei der Vorfall an jenem Tag nicht zweifelsfrei geklärt, weshalb er auf einen Freispruch plädierte.

Der Angeklagte, inzwischen österreichischer Staatsbürger, berichtete, dass die Probleme in der Ehe angefangen hätten, als 2018 die Schwester seiner Frau aus Bosnien zu ihnen nach Gmunden gekommen sei. Auch Alkohol und Drogen wurden wohl ein Thema. Im Februar 2019 folgte nach 15 Jahren Ehe die Scheidung, die Tochter blieb beim Vater, der Sohn bei der Mutter. Doch beide Elternteile wollten das alleinige Sorgerecht. Das Treffen auf der Parkbank am 2. Oktober war eines von vielen in dieser Angelegenheit.

Plötzlich will der Angeklagte gesehen haben, wie die Frau damals ein Messer hatte und es sich an die Pulsadern hielt. "Ich dachte, sie will sie sich aufschneiden", meinte er am Mittwoch im Gerichtssaal. Dann sei sie auf ihn zugegangen, worauf er ihr das Messer abnehmen wollte. Dabei sei er ausgerutscht und beide fielen die Böschung hinunter. Unten angekommen, habe er Blut gesehen, wollte die Rettung anrufen und wählte aus Versehen die Nummer der Polizei. Jene Version war die dritte zum Tathergang, hielt die Richterin fest. Bei der Polizei und vor dem U-Richter hatte der Angeklagte jeweils etwas anderes zu Protokoll gegeben.