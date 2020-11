Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raab und Nehammer © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Kultusministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien die Schließung von radikalen Moscheen angekündigt. Dies sei nach einem Krisentreffen mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Ümit Vural angeordnet worden, hieß es Freitagmittag gegenüber der APA. Es gehe um den Entzug der Rechtsstellung sowie um die Auflösung von Vereinen.

Details sollen in einer Pressekonferenz im Innenministerium bekanntgegeben werden, den Live-Stream dazu finden Sie hier:

Täter in Moscheen radikalisiert

Raab betont die "Abscheulichkeit und Heimtücke" des Anschlages am Montag. "Ziel des Terrors ist es, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben." In diese Falle "dürfen wir nicht tappen". Der Kampf gegen den Terror müsse gesamtgesellschaftlich angegangen werden, vor allem gegen den "Nährboden" müsse man vorgehen. Der Attentäter sei vor seinem Anschlag immer wieder in zwei Moschen bzw. Vereine aktiv gewesen sein. "Der Verfassungssschutz hat uns berichtet, dass diese beiden Moscheen die Radikalisierung des Täters gefördert haben."

Es wurde folglich angeordnet, "die radikale Moschee zu schließen", dies werde auch so geschehen. Gegen den Verein dahinter werde ein Auflösungsverfahren eingeleitet. Ebenso wie gegen den zweiten Verein. "Das ist kein Kampf gegen die Religion, sondern ein Kampf gegen Extremismus."

Steirer wird LVT-Chef

Laut Nehammer müsse man in solche Vereine "ganz genau hineinschauen", wenn dort Radikalisierungen stattfinden. "Das ist kein leichter Kampf, sondern ein hochkomplexes Verfahren." Nehammer lieferte zudem das zweite Land nach, in das die Spur des Attentäters geführt habe - neben der Schweiz sei das Deutschland gewesen. In der Ermittlung sei es "nicht untolerierbaren Fehlern" gekommen. Dies werde personelle Konsequenzen haben. Zudem sollen alle Gefährungseinschätzungen neu evaluiert werden.

Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl räumt ein, dass die Ermittlungen zum Attentäter "zu anderen Ergebnissen hätte führen können oder müssen". Der Chef des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz (LVT) habe nun seine Funktion ruhend gestellt für die Zeit der Aufarbeitung, der Chef des steirischen LVT werde interimistisch übernehmen.

Eine Moschee in Wien betroffen

Laut der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ist von der Schließung eine Moschee in Wien betroffen. Um welches Objekt es sich genau handelt, wollte man auf APA-Anfrage nicht sagen. Es soll sich aber nicht um jene Moschee in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring handeln, in dem der Attentäter aktiv gewesen sein soll. Diese sei nicht bei der IGGÖ registriert gewesen.

An die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich seien Freitagvormittag Informationen herangetragen worden, wonach eine bei ihr registrierte Moscheegemeinde gegen Glaubenslehre und Verfassung sowie das Islamgesetz von 2015 verstoße, gab die IGGÖ bekannt. Um mögliche Gefahr in Verzug abzuwenden, habe man unmittelbar die Rechtspersönlichkeit dieser Moscheegemeinde aufgehoben und dies dem Kultusamt mitgeteilt.

"Religionsfreiheit ist ein hohen Gut in unserem Land, das wir vor Missbrauch schützen müssen und schützen werden - auch vor jenem aus den eigenen Reihen", schrieb IGGÖ-Präsident Vural. "Daher haben wir in Absprache mit den zuständigen Behörden die Schließung einer Moscheegemeinde angeordnet." Unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft finden sich österreichweit ungefähr 350 Moscheen und Gebetshäuser.