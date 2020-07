Im Zuge der Fahndung ist noch am Samstagabend ein Verdächtiger in Linz festgenommen worden.

Mordalarm in Gerasdorf bei Wien: Am Samstagabend ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Walter Schwarzenecker, der APA. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden.

Im Zuge der Fahndung ist noch am Samstagabend ein Verdächtiger in Linz festgenommen worden. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker der APA.

Bei dem Opfer soll es sich um einen Asylwerber handeln. Die Hintergründe der Bluttat im Stadtgebiet von Gerasdorf bei Wien waren vorerst völlig unklar.

Bei der Fahndung hatte die Polizei einen Hinweis auf ein Fahrzeug erhalten, das auf der Westautobahn (A1) in Richtung Linz unterwegs war. Im Anschluss an eine Nachfahrt erfolgte in der oberösterreichischen Landeshauptstadt die Festnahme des Verdächtigen. In Gerasdorf selbst dauerten am Abend die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich an.