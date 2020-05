Facebook

Derzeit gibt es Stunden-Kontingente und Zuzahlungen für Stunden außerhalb des Kontingents, je nach Bundesland unterschiedlich hoch. "Wir werden bei der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates der ÖGK einen Antrag stellen, dass diese Unterschiede österreichweit angeglichen werden, dass es zusätzlich 20.000 Psychotherapie-Plätze für psychisch kranke Menschen auf Kassenkosten gibt", kündigte Huss im ORF-Radio an. Die vorerst 15 Millionen Euro Mehrkosten halte er für leistbar, "weil auf der anderen Seite ja auch wieder Einsparungen stehen". Dabei geht es vor allem um Ausgaben für Medikamente oder Frühpensionen.

In allen Bundesländern soll es Clearing-Stellen geben, wie jetzt etwa in Nieder- und Oberösterreich, berichtete das Morgenjournal weiters. Nach Überweisung durch den Hausarzt erhalten Patienten dort einen Vorschlag für einen Therapieplatz. "Das ist sicherlich eine Initiative in die richtige Richtung. Unser Ziel wäre, überhaupt Kontingente aufzuheben", reagierte Peter Stippl, Präsident des Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP), im Morgenjournal. Er sei zuversichtlich, dass der vorliegende Vorschlag der Arbeitnehmer-Vertreter in der Gesundheitskasse auch durchgehen wird.