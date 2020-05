Wollte nicht in Quarantäne Oberösterreicher flüchtete bei Einreise vor Polizei

Kuriose Szenen gab es am Montag am Grenzübergang Schärding/Neuhaus in Oberösterreich. Ein 30-Jähriger flüchtete bei der Einreise weil er sich nicht in Heimquarantäne begeben wolllte.