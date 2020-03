Menschenmassen Berichte über chaotische Zustände am Flughafen Wien

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Symbolbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Auch wenn am Donnerstag der letzte Linienflug der AUA in Wien gelandet wird, ist der Flughafen auch weiterhin in Betrieb. Denn neben den Rückholaktionen des Staates fliegen auch andere Airlines Wien noch vereinzelt an. Außerdem sind auch Lieferungen via Flugzeug weiterhin möglich.