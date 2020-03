Facebook

© ÄRZTEKAMMER WIEN/BERNHARD NOLL

Anna (Name geändert) ist vor etwas mehr als zwei Wochen von einem Aufenthalt in Südkorea zurückgekehrt. Seit Dienstag macht ihr ein Husten zu schaffen, in der Nacht auf Mittwoch kam Fieber dazu. Der Wienerin wurde klar, dass sie sich auf Covid-19 testen lassen sollte. Am Telefon erzählt die 24-Jährige der Kleinen Zeitung vom langen Warten auf den Besuch des Ärztefunkdiensts – und warum sie jetzt um ein Plastiksackerl reicher ist.