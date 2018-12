Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gina Sanders - Fotolia

Die einen wurmt’s, die anderen freut’s: Wie kaum in einem anderen Bereich bestimmt beim Blick auf den Feiertagskalender des neuen Jahres der Standort den Standpunkt. Während viele Arbeitnehmer zum Jahreswechsel gezielt auf Fenstertage schielen, um mit möglichst wenigen verbrauchten Urlaubstagen möglichst lange frei zu haben, so interessiert Kostenrechner in Unternehmen wohl genau das Gegenteil. Und bei Berufen von Bauern bis zu Polizisten, die nicht im Montag-bis-Freitag-Rhythmus funktionieren, ist ohnehin wieder alles anders.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.