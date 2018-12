Facebook

Durch Zufall ist in der Nacht auf Samstag der Brand einer Maschinenhalle eines Bauernhofs in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land, OÖ) entdeckt worden. Ein Autofahrer hatte gegen 3 Uhr früh den Flammenschein gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Neun Feuerwehren kämpften gegen das Feuer, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die 110 eingesetzten Feuerwehrmänner konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Das im brennenden Gebäude gelagerte Inventar wurde aber völlig vernichtet.

Menschen waren durch das Feuer nicht unmittelbar gefährdet, verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war vorerst noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein. Die Brandursache war noch Gegenstand von Erhebungen.