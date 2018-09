Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Feuerwerkskörpern sprengten Unbekannte ein Loch in ein Dach © APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi

Mit Schweizerkrachern haben am Freitagabend Unbekannte ein 30 mal 40 Zentimeter großes Loch in ein Alu-Flachdach einer Lagerhalle in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) gesprengt. Ein dadurch entstandener Brand in der Dämmung konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Die Knallkörper sollen vermutlich gebündelt gewesen sein, als sie geworfen wurden. Die Höhe des Schadens stand vorerst nicht fest. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise an die Inspektion in Krenglbach unter der Telefonnummer 059133/4182.