Regenbogenparade © APA/HANS PUNZ

Kostüme und Lebensfreude in Wien: Der Demonstrationszug umrundete am Samstag die Ringstraße "andersrum", also entgegen der Fahrtrichtung. Zehntausende Menschen nahmen am Nachmittag teil.

Den bunten Startbogen durchschritten als erste die Veranstalter - in Begleitung von Aktivisten und Politikern. Neben SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder schlossen sich ihnen unter anderem der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Ex-Gesundheitsministerin und jetzige Nationalratsabgeordnete Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) sowie der NEOS-Mandatar Nikolaus Scherak und die ehemalige ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin an.

Zur abendlichen "Celebration" sind Musik, Ansprachen von Aktivisten und Politikern wie SPÖ-Chef Christian Kern, sowie der Prämierung der besten Paradenbeiträge angesetzt.

Diese Parade ist der Höhepunkt der "Vienna Pride", die heuer in Vorbereitung auf die große "EuroPride" 2019 zu einem zweiwöchigen Festival mit Veranstaltungen in ganz Wien ausgeweitet wurde. Die Organisatoren rechnen mit 200.000 Teilnehmern. Das wäre ein neuer Rekordwert.

Für die Homosexuelleninitiative (HOSI) ist die Regenbogenparade "trotz ausgelassener Party-Stimmung eine wichtige politische Demonstration". Die Teilnehmer sind deswegen aufgerufen, nicht nur zu feiern, sondern auch ihre gesellschaftspolitischen Anliegen auszudrücken.

Um 17 Uhr hielt der Zug für eine Schweigeminute im Gedenken an jene, die an der Autoimmunerkrankung AIDS verstorben sind oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Opfer eines Gewaltverbrechens wurden.

Regenbogenparade: Umzug in Wien Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Regenbogenparade (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) 1/14

Die Abschlusskundgebung ist für 19.30 Uhr wieder am Rathausplatz geplant. Als Redner sind unter anderem SPÖ-Chef Christian Kern, Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sowie die Grünen Gemeinderäte Peter Kraus und Jennifer Kickert angekündigt. Für das Unterhaltungsprogramm konnte die Sängerin Conchita Wurst gewonnen werden.

Bereits zum siebenten Mal organisiert der christliche Verein "Pro Vita" eine Gegenveranstaltung. Der "Marsch für die Familie" soll um 15.00 Uhr mit einer Kundgebung am Stephansplatz enden. Als Redner sind unter anderem Weihbischof Andreas Laun angekündigt.