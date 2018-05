Facebook

Ein rasender Italiener wurde in Tirol erwischt © Jürgen Fuchs

Mehr als doppelt so schnell als erlaubt ist ein 39-jähriger Italiener am Samstagabend durch den Bezirk Kitzbühel in Tirol gerast. Der Mann wurde mit seinem Pkw in einer 60 Km/h-Beschränkung im Gemeindegebiet von Oberndorf mit 148 Stundenkilometern geblitzt, teilte die Polizei mit. Der Italiener wird angezeigt.

Mit einem sehr uneinsichtigen Raser haben es Polizisten Samstagmittag auf der Westautobahn bei Sattledt (Bezirk Wels-Land) zu tun gehabt. Statt erlaubten 130 war er mit über 200 km/h unterwegs. Die Streife die ihn aufhielt, beschimpfte er. Mehrmals ermahnten ihn die Ordnungshüter. Erst als der Vater ihn abholen kam, konnte sich der Raser beruhigen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Mehrere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurden erstattet.