Am 26. Ok­to­ber 1955 be­schloss der Na­tio­nal­rat der nun von der Nach­kriegs­be­sat­zung frei­en Re­pu­blik die im­mer­wäh­ren­de Neu­tra­li­tät. Zehn Jahre spä­ter ei­nig­ten sich die po­li­ti­schen Par­tei­en dar­auf, die­sen Tag zum Na­tio­nal­fei­er­tag zu er­he­ben. „Ein­ge­denk der Tat­sa­che, dass Ös­ter­reich am 26. Ok­to­ber 1955 mit dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­setz BGBL Nr. 211/1955 über die Neu­tra­li­tät Ös­ter­reichs sei­nen Wil­len er­klärt hat, für alle Zu­kunft und unter allen Um­stän­den seine Un­ab­hän­gig­keit zu wah­ren und sie mit allen zu Ge­bo­te ste­hen­den Mit­teln zu ver­tei­di­gen, und in eben dem­sel­ben Bun­des­ver­fas­sungs­ge­setz seine im­mer­wäh­ren­de Neu­tra­li­tät fest­ge­legt hat, und in der Ein­sicht des damit be­kun­de­ten Wil­lens, als dau­ernd neu­tra­ler Staat einen wert­vol­len Bei­trag zum Frie­den in der Welt leis­ten zu kön­nen ...“, heißt es in der Ein­lei­tung des Ge­set­zes über den Na­tio­nal­fei­er­tag, das der Na­tio­nal­rat am 25. Ok­to­ber 1965 ver­ab­schie­de­te.