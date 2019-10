Interview„Wir sind nicht einer, wir sind viele“

Facebook

Der Wiener Historiker Moritz Csáky © Stefan Winkler

Herr Csáky, Sie entstammen einer alten Familie, die über Jahrhunderte hinweg die Geschicke Österreichs mitbestimmt hat. War Ihnen die Beschäftigung mit unserer Geschichte in die Wiege gelegt?

MORITZ CSÁKY: In gewissem Sinne: ja. Obwohl bei uns zu Hause nur wenig über die Vorfahren gesprochen wurde. Wir lebten eher in der Gegenwart. Das hatte damit zu tun, dass wir 1945 wie viele andere aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden und in Österreich völlig neu anfangen mussten.