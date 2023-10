Weil er sich mit einem Lagerfeuer aufwärmen wollte, hat ein obdachloser 35-Jähriger am Sonntag eine leer stehende Halle neben einem Imbissstand in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) in Vollbrand gesetzt, so die "Oberösterreichischen Nachrichten". Anschließend flüchtete der Mann, verständigte aber nicht die Feuerwehr, weil er kein Handy besaß.

Das Nebengebäude des Imbissstandes stand rasch in Vollbrand und ein Atemschutztrupp der Feuerwehr begann, in der brennenden Halle nach einer Person zu suchen, wurde allerdings nicht fündig.

Nach weiteren Ermittlungen konnte der Brandstifter allerdings ausfindig gemacht werden. Der 35-Jährige zeigte sich zur Tat geständig und erklärte, dass er wegen der tiefen Temperaturen ein Lagerfeuer in der Halle machen wollte, um sich aufzuwärmen. Es wurden keine Personen verletzt.