Am Donnerstag wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer in Seekirchen im Bundesland Salzburg von einem zweijährigen Hund der Rasse Greyhound-Labrador-Mischling angegriffen und in die linke Hand gebissen. Das berichten die Salzburger Nachrichten (SN). Der Hund wurde von einem 64 Jahre alten Mann an der Leine geführt. Der Hundeführer leistete keine Hilfe und gab keine Daten bekannt, sondern entfernte sich mit seinem Tier vom Tatort. Der 52-jährige Fahrradlenker erstattete Anzeige auf der nächstgelegenen Polizeiinspektion und suchte im Anschluss eine Arztpraxis auf, um seine Wunde versorgen zu lassen.

Durch den Hundebiss wurde der Mann leicht an der linken Hand verletzt. Die Polizei konnte die Hundebesitzerin sowie den 64-jährigen Hundeführer ausforschen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft sowie bei der für Hundehaltung zuständigen Gemeinde wegen Verdacht auf fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten angezeigt, berichtet die Polizei.