Aufregung herrscht nach der tödlichen Hundeattacke rund um Fotos, die in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Sie zeigen den American Staffordshire Terrier "Elmo" bellend, auf einen Trainer springend und in einen Gegenstand beißend. "Elmo" hat am Montag eine 60-jährige Joggerin totgeboissen. Er wurde noch am selben Tag eingeschläfert. Seine Besitzerinnen betrieben eine Zucht, die verbliebenen Tiere - vier erwachsene Tiere und sieben Welpen - haben sie am Dienstag freiwillig abholen lassen. Mehr dazu hier.