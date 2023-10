Nach der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin (60) in Oberösterreich gibt es neue Entwicklungen. Die Hundebesitzerin (37), die bei dem Vorfall auch schwer verletzt wurde, züchtet ja mit ihrer Frau (36) gemeinsam in einem Haus in Naarn mehrere Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier. Der Hund, der angegriffen hatte, wurde bereits eingeschläfert, nun hat die 36-Jährige die übrigen Hunde "freiwillig abholen lassen", wie man bei der Bezirkshauptmannschaft und beim Bürgermeisteramt am Mittwoch bestätigt. Die Hunde - laut Bürgermeister Martin Gaisberger vier erwachsene Tiere und sieben Welpen - sind Dienstagabend von einer von der Besitzerin beauftragten Person abgeholt worden. Es dürfte sich um jemanden handeln, den die Besitzerin kennt und der die fachlichen Voraussetzungen besitzt. "Jedenfalls sind die Hunde nicht eingeschläfert worden oder ins Tierheim gekommen", betont Bürgermeister Gaisberger. Und: "Die Besitzerin hat gesagt, dass die Hunde nie wieder hierherkommen werden."