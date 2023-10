Über einen Irrweg im wahrsten Sinn des Wortes berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN): Am Montag verlor ein 79-Jähriger beim Wandern im Bereich der Gablonzerhütte am Gosaukamm die Orientierung. Mit seiner Frau hatte er zuvor einen Treffpunkt bei einer nahen Hütte vereinbart. Um sie zu kontaktieren, bat der Pensionist, der kein Handy mitführte, um Hilfe. Insgesamt sprach er fünf Personen an, aber niemand wollte ihm für einen Notruf kurz sein Mobiltelefon geben, wie der Betroffen den OÖN schildert.

Er habe ein neues Handy, das wolle er nicht verleihen, sagte ein Wanderer. Zwei weitere ignorierten den verzweifelten 79-Jährigen einfach. Und wiederum zwei andere Wanderer gaben an, kein Deutsch zu sprechen.

Unterdessen hatte die Frau des Pensionisten die Bergrettung alarmiert. Auch der Polizeihubschrauber stieg auf, um bei der Suche zu helfen. Erst als der 79-Jährige auf einen Landwirt traf, der geistesgegenwärtig die Bergrettung kontaktierte, konnte die Suchaktion abgebrochen werden. Der Pensionist war erschöpft und unterkühlt, blieb aber glücklicherweise unverletzt.