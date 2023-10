Zu einem schweren Unfall mit einem Hund ist es am Montagmorgen in Naarn in Oberösterreich gekommen. Ein American Stafford soll laut Medienberichten eine Joggerin angefallen sein, die junge Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Auch die Besitzerin wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Die Ermittlungen laufen. Unklar ist zum Beispiel noch, ob der Hund angeleint war oder nicht.