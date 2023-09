Das Phänomen der Polarlichter, jene leuchtenden Schleier am Horizont, kennt man aus Ländern wie Island, Alaska oder Norwegen und Finnland. Doch Polarlichter in Österreich? Ja, seltene Erscheinungen gibt es, wie Meteorologe Sigi Fink im Ö3-Wecker am Montagmorgen erklärte: "Derzeit ist die Sonne ziemlich aktiv und schleudert viele Teilchen zu uns in die Atmosphäre, die verglühen". Im gesamten Alpenraum seien die rot-grünen Lichter derzeit bei klarem Nachthimmel zu sehen, unter anderem am Kitzsteinhorn, am Großglockner oder auf der Seiseralm in Südtirol. Auf Facebook teilte Fink dazu Bilder verschiedenster Webcams. Selten seien die Polarlichter so weit bis nach Süden zu sehen.

Wer also das Glück eines klaren Himmels hat, dürfte auch in der kommenden Nacht dieses Naturschauspiel beobachten können.