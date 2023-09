© Kleine Zeitung

Diesmal war der Elternabend besonders hitzig. Und es ging nicht, wie sonst oft, um zu viel Zucker in der Menüplanung oder das Regelwerk hinter Klassenbucheinträgen, sondern um das Outfit der Schülerinnen und Schüler. „Angemessene Kleidung“, so will es der Direktor. Jetzt steht das auch genau so in der Hausordnung. Was damit gemeint ist, weiß man nicht. Aber der Wunsch dahinter ist zu verstehen. Egal, ob die Aufregung einer kurzfristig suspendierten Schülerin in einer Kärntner Privatschule oder die publik gewordene neue Hausordnung in einem Stockerauer Gymnasium – was Jugendliche in der Klasse tragen, scheint zu einem Topthema geworden zu sein. Zu Recht?