Die erste Alarmierung hat den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend im Tiroler Jenbach den Herzschlag in die Höhe gejagt: "Brand in einem Tankstellengebäude", hieß es kurz nach 23 Uhr. Als die Polizei vor Ort ankam, war auch schon das gesamte Verkaufsgebäude verraucht, weshalb die Feuerwehr Jenbach nachalarmiert wurde, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet.

"Wir sind zunächst vom Schlimmsten ausgegangen, die Polizei hat uns auch noch mitgeteilt, dass eine Person in dem Gebäude ist", schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Alexander Aschenwald der Tiroler Tageszeitung. Weil es um ein Menschenleben ging, zögerten die Einsatzkräfte keine Sekunde und brachen unter schwerem Atemschutz die gläserne Fronttür auf. "Wir haben dann die Person im Verkaufsraum relativ zügig nach draußen begleitet und der Rettung übergeben", so Aschenwald.

Mann war auf der Toilette eingenickt

So dramatisch die ersten Momente des Rettungseinsatzes waren, stellte sich spätestens jetzt heraus, dass der Rauch kein Rauch war und der 61-Jährige kein Einbrecher: Vielmehr war der Mann zu später Stunde in die Tankstelle gekommen und hatte die Toilette benützt. Dort war er kurz eingenickt. Als er kurz nach 23 Uhr wieder in den Verkaufsraum trat, ging die Alarmanlage los. Denn die Mitarbeiter des Shops hatten den Mann übersehen und inzwischen den Tankstellenbetrieb zugesperrt.

Während der 61-Jährige selbst bei der Polizei Alarm schlug, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, bemerkte auch ein Zeuge den dichten Rauch und alarmierte seinerseits die Einsatzkräfte. Was er und die Helfer nicht wussten: Die Alarmanlage war mit einer Nebelmaschine verbunden. Statt des vermeintlich giftigen Rauchs hatte sich also nur Nebel verbreitet. "Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand", konnte also auch die Polizei auf Nachfrage vermelden. Zurück blieb nur die zerstörte Tür, die die 27 Feuerwehrkräfte absicherten, wie Aschenwald erzählt. "Wir konnten dann den Einsatzort wieder verlassen – mit einem Schmunzeln."